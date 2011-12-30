Що можна їсти на Новий рік вагітній жінці?
"Новорічна" вагітність
Коли ще побалувати себе чимось смачненький, як не в свята! Але як примирити задоволення від новорічного застілля і користь для майбутнього малюка?
Почнемо з питання на засипку: що важливіше всього в харчуванні майбутньої мами? Якщо ви вважаєте, що головне - їсти побільше, щоб вдосталь вистачало на двох, потрапити в ряди від- мінників вам не світить. Адже набагато важливіше того, скільки ви їсте, - як і що саме.
Як я їм?
Кажучи словами дієтологів, раціон майбутньої мами повинен бути повноцінним, різноманітним і безпечним для неї і майбутнього малюка. Щоб малюк отримав всі необхідні для розвитку речовини, ваше щоденне меню повинне включати в себе різні продукти: м`ясо та рибу, молоко і яйця, хліб і цукор, вершкове і рослинне масло, овочі і фрукти.
Під час вагітності потреби організму в енергії зростають не так сильно, як ми звикли вважати: у другій половині очікування - на 350 ккал на день (2 550 замість 2200), а до цього - ще менше.
Що я їм?
Святковий стіл - місце, де можна знайти майже все розмаїття відразу. Чого тільки коштує довгий перелік закусок, які щедро виставляють на стіл гостинні господині: салати, ковбаси, сири, риба, ікра, соління, овочі. Адже є ще й гаряче, не кажучи про десерти!
Того, що майбутня мама за компанію з рідними може з`їсти за один новорічний вечір, в будні їй би вистачило на цілий день. Ось тільки чи добре це? Щоб розібратися в ситуації, спробуємо уважніше придивитися до святкового меню.
Звичайні витрати святкових застіль - "перебір" жирів і вуглеводів. В результаті багато хто з нас встають зі-за столу з відчуттям важкості в шлунку або печії.
А вже для майбутніх мам така перспектива зовсім велика, особливо в другій половині вагітності, коли організм працює за двох, а зростаюча матка тисне на органи травлення, насамперед на шлунок (ось чому, до речі, їсти краще частіше і потроху).
Переїдання і важка їжа загрожують не тільки дискомфортом для мами, але і неприємностями для майбутнього малюка, оскільки можуть порушити його постачання поживними речовинами.
ЗакускиЗазвичай на першу частину застілля припадає основна частка того, що з`їдається за весь вечір, - недарма більшість гостей встигає насититися задовго до того, як подадуть гаряче. Строго кажучи, це неправильно, адже мета закусок - пробудити апетит, а не угамувати його. Найкраще починати трапезу з тих продуктів, які підсилюють секрецію шлункового соку - наприклад, з салатів.
Овочеві салати заправляйте рослинним маслом - воно забезпечить майбутню маму поліненасичени- ми жирними кислотами, важливими для розвитку малюка. А ось будь-який майонез, навіть "легкий", містить харчові добавки і кислоту, які тільки додадуть проблем шлунково-кишковому тракту. "А як же бути з салатом олів`є?" - запитають шанувальники кулінарної класики. Якщо ви вже ніяк не уявляєте застілля без традиційного салату, куди корисніше замінити майонез 10-15%-ю сметаною.
Солоні закуски теж можуть бути непоганим початком для застілля, але тільки за умови, що у майбутньої мами немає проблем з набряками і затримки рідини в організмі. І навіть у цьому випадку такі продукти вимагають дуже обережного поводження. З одного боку, в перші місяці вагітності непереборна тяга "на солоненьке" виникає у багатьох жінок, і відмовляти собі в цьому задово- ленні не варто - часто саме така їжа знімає прояви токсикозу. З іншого боку, відносно солінь, як і будь-яких інших страв, важливо знати міру.
Навіть якщо ви готові з`їсти цілу банку оселедця в один присід, варто все ж обмежитися парою шма- точків. І вже зовсім не підійдуть вам мариновані та гострі продукти: страви з оцтом, перцем, хріном, гірчицею і часником (останній, окрім іншого, може підвищити тонус матки). Через такі страви рідина може затримуватися в тканинах, і навантаження на організм майбутньої мами, і без того щодня зростає разом з малюком, посилиться. Це особливо ризиковано у другій половині 9-місячного очікування - ось чому у цей період усе солоне краще взагалі звести до мінімуму.
М`ясні делікатеси входять в "особливий список" з тієї ж причини, що і соління - у більшості з них до того ж предостатньо жирів і харчових добавок. Невідповідною для майбутніх мам стравою вва- жається холодець з м`яса або риби - його готують, використовуючи дуже міцний бульйон, в якому багато концентрованих дратівливих речовин для шлунково-кишкового тракту.