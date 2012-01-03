Чим шкідливі паперові рушники

Паперові рушники в суспільних туалетах несуть в собі серйозну загрозу для здоров`я, встановили дослідники з Університету Лаваль. Вони знайшли бактерії, що провокують захворювання, в не використаних рушниках.

Відповідно, патогени здатні потрапляти на руки людини після того, як вона їх помила. У особливій небезпеці перебувають відвідувачі лікарень з пониженим імунітетом.

Бактерії були знайдені у всіх зразках. Проте особливо відрізнилися рушники, виготовлені з волокон, одержаних в ході вторинної переробки (від 100 до 1000 разів вище, ніж в рушниках з первинної сировини).

Найчастіше аналіз виявляв наявність бактерій Bacillus, що виробляють токсин, який викликає харчові отруєння. Також дослідники знайшли Bacillus cereus - бактерію, що провокує інфекції очей, легенів, крові і центральної нервової системи.

Треба сказати, учені вже знаходили бактерії у вторинній паперовій продукції. Там бактерії можуть спокійно розмножуватися, оскільки зв`язуючі інгредієнти на зразок крохмалю виступають в ролі їжі для них. Тепер дослідники хочуть з`ясувати, які бактерії мешкають в кухонних рушниках і серветках для обличчя.

newsland.ru