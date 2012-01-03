Як відрізнити брехню від правди?

Для того, щоб визначити, бреше людина, або говорить правду, достатньо 20 секунд! Головне – уважно спостерігати за її поведінкою і реакціями, вважають психологи.

Чи маєте ви справу з продавцем, новим колегою або потенційним партнером, ви можете визначити, чи варто йому довіряти, якщо знатимете, які особливості його поведінки попереджають про те, що він говорить неправду.

По-перше, про те, що людина щось приховує, говорить її непослідовна поведінка. «Якщо зазвичай людина поводиться спокійно, проте раптово починає жестикулювати, або навпаки, такі зміни в поведінці є явним сигналом», - пояснюють психологи.

Застиглий погляд – ще один привід для обережності. «Коли люди роздумують про щось, їх погляд, як правило, блукає. Проте якщо людина постійно дивиться вам в очі, це означає, що вона вас або не слухає, або навмисно намагається завоювати вашу довіру, а це говорить про нещирість», - відзначають експерти.

Якщо ваш співбесідник постійно намагається прикрити рот, кашляючи, чхаючи або прочищаючи горло, можливо, він намагається щось втаїти. Про це ж говорять опущені плечі і згорблена поза, вказуюча на небажання людини відкривати свої думки і відчуття.

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