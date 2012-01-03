У Китаї від вірусу пташиного грипу помер чоловік

Житель провінції Гуандун на півдні Китаю помер від вірусу пташиного грипу, повідомляє РІА “Новости”.

Це перший випадок загибелі людей від пташиного грипу в Китаї за останні місяці.

За даними агентства, 39-річний водій автобуса був госпіталізований 21 грудня в районі Баоань міста Шеньчжень на кордоні зі Спеціальним адміністративним районом Сянган (Гонконг). Як розповів лікарям сам хворий, останнім часом він не контактував з живими птахами і не залишав меж Шеньчженя.

Медики встановили, що чоловік помер від вірусу грипу H5N1.

В даний час лікарі перевіряють наявність небезпечного вірусу у всіх, хто останнім часом міг спілкуватися з померлим. За повідомленням Сіньхуа, встановлено 120 чоловік, всі вони здорові.

Раніше в грудні на одному з ринків Гонконгу були виявлені заражені небезпечним для людини вірусом кури. Починаючи з 22 грудня, влада району на три місяці заборонила ввезення на його територію живої птиці.

H5N1 - небезпечний штам пташиного грипу, який може передаватися людині від птиці. Всього з часу виявлення цього штаму в 2003 році у світі від нього загинула 331 людина.