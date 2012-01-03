Чим корисне сухе червоне вино

Сухе червоне вино має терапевтичні властивості, допомагаючи блокувати запалення й виразкові формування завдяки вмісту в ньому ресвератролу, прийшли до висновку шотландські медики.

Ресвератрол є природним фітоалексином – речовиною, що використовується рослинами для захисту проти паразитів. Дослідження, проведене вченими із Глазго, показало, що винний ресвератрол виступає як ключовий елемент для побудови біологічного захисту організму від таких запальних захворювань, як апендицит, перитоніт і сепсис.

Дії цієї речовини успішно протестовані на лабораторних гризунах. Учені зробили висновок, що на базі винного ресвератролу будуть створені протизапальні препарати.

neboley.com.ua