Як очистити воду виморожуванням

При наявності навіть чудових фільтрів не слід забувати про чудовий природний спосіб очищення води - виморожування, запропонований давно московським інженером Олексієм Лабзою.

В емальований посуд наливають з-під крана воду, закривають кришкою й ставлять у морозилку. Через кілька годин вода замерзає, причому спершу льодом покривається поверхня води, потім вода по краях посудини, і тільки в останню чергу - у середині каструлі. Тривалість замерзання залежить від потужності морозильної установки, але більша потужність зайва, вона перешкодить процесу природної дифузії. А дифузія в замерзаючій воді дуже важлива: чим чистіша вода, тим вона швидше замерзає, брудна вода концентрується поступово в середині каструлі.

Якщо вода ще не встигла змерзнути, злийте цю воду. А якщо замерзло все, то центр посудини поставте під струмінь теплої або гарячої води. Вона протопить у льоді ямку, де змерзла брудна вода. Це місце дуже помітне: весь лід у каструлі більш-менш прозорий, а в середині - білястий.

Уже через півгодини вода в стінок відтане. Можна варити суп, кип`ятити чай, можна й пити - крижану, смачну, чисту. До того ж і структуровану, тобто прекрасно засвоювану клітинами тканин, оскільки по своїй структурі вона подібна до нашої крові. Це і є та вода, яку п`ють горці – вода льодовиків і сніжних вершин - вода для довгожителів.

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