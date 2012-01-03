У Душанбе фанатики убили на вулиці Діда Мороза

Трагічно закінчилася для жителя столиці Таджикистану Парвіза ДАВЛАТБЕКОВА спроба переодягнутися в костюм Діда Мороза. Молода людина хотіла у такому вигляді привітати з Новим роком своїх друзів. Як передає ІТАР-ТАСС, на одній з вулиць міста на нього напала група фанатиків і з криком "невірний" завдала йому кілька ножових поранень.

У ніч на 2 січня П.ДАВЛАТБЕКОВ помер, повідомили сьогодні місцеві ЗМІ. Безпрецедентний для республіки трагічний інцидент широко обговорюється в соціальній мережі "Фейсбук".

Офіційні джерела в МВС Таджикистану підтверджують факт жорстокої розправи над молодою людиною, проте заперечують, що злочин стався на релігійному грунті. "За гарячим слідом одного з нападників, студента таджицького національного університету затримано, ведеться пошук решти двох", - повідомив начальник штабу таджицького МВС Тахір НОРМАТОВ.

Місцеві ЗМІ звертають увагу на дискусії, що почастішали останнім часом, супротивників і прихильників святкування Нового року в країні, де 98% населення є мусульманами. Масла у вогонь підлив верховний муфтій Таджикистану, голова Ради улемів Саїдмукаррам АБДУКОДИРЗОДА, який публічно висловився напередодні Нового року проти його святкування. "Традиції григоріанського християнського Нового року є чужими культурі таджиків і суперечать законам ісламу", - заявив духовний лідер мусульман Таджикистану. За його словами, "мусульмани повинні дотримуватися своїх звичаїв, а прикраса новорічної ялинки, танці, ігри не є частиною нашої культури".