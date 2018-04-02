Треба вміти прощати й забувати

Багато людей розглядають прощення, як поняття, споріднене любові - подарунок, що ви даруєте тому, хто вас скривдив. Відповідно останнім дослідженням, прощення може мати більші переваги для людини, що робить цей подарунок. За даними досліджень, якщо ви зможете змусити себе простити й забути, у вас, імовірно, знизиться тиск, зміцниться імунна система, знизиться кількість гормонів стресу в крові. Біль у спині, проблеми зі шлунком і головні болі можуть зникнути. Ви не будете почувати таку сильну злість, гіркоту, образу й інші негативні емоції, які асоціюються з нездатністю прощати.

Звичайно, простити - дуже важке завдання. Як сказав колись письменник Клайв Степлз Льюіс «Кожен вважає, що прощати - це прекрасно, поки йому самому не доводиться щось прощати».

І прощення може не бути реалістичною або бажаною метою.

«Незважаючи на всім знайому фразу «прости й забудь», більшість із нас практично не можуть забути», говорить Шарлотт Ванойен Уітвліет, доцент наук, молодший професор у Коледжі Хоуп. «Простити ще не значить по-справжньому забути. Простити означає милостиво пам`ятати. Той, хто простив, пам`ятає ті хворобливі для нього події, але без застосування злісних епітетів і прислівників, які викликають презирство».

Прощення (і забування) допомагає позбутися стресу

Тип злості, що Уітвліент називає «прикрашання мови злісними епітетами» може викликати серйозні наслідки. В 2001 році в ході дослідження вона стежила за фізіологічними реакціями 71 студентів коледжу в той момент, коли вони переживали несправедливість.

«Коли вони фокусувалися на непрощенні, їхній артеріальний тиск підстрибував, ЧСС збільшувалася, м`язи обличчя напружувалися, і негативні відчуття збільшувалися», говорить вона. «У тих, хто намагався простити, навпаки, фізичні реакції й почуття стали більш спокійними. Виходить, що непрощення дорого коштує людині й у емоційному, й у фізіологічному плані.

Як же розвивати в собі здатність прощати?

Фредерик Ласкін, доцент наук, директор Проекту прощення в Стенфордському університеті, охоче відзначає, що прощення, як і любов, не може бути примусовим.

«Ви не можете просто наказати собі простити», говорить Ласкін, автор книги «Прощайте заради свого блага: Перевірений рецепт для досягнення щастя й здоров`я». «Моя ідея полягає в тому, що ви можете створити більш сприятливі умови для прощення. Існують спеціальні практики, які ми пропонуємо для зменшення ворожості й жалості до себе й збільшення позитивних емоцій, щоб щиро звільнятися від почуття образи».

Як сприяти прощенню

Наприклад, Ласкін рекомендує практику подяки - активної спроби усвідомити все гарне у своєму житті.

«Подяка - це просте фокусування уваги на позитивних моментах, які відбулися у вашім житті», говорить він. «Це створює біохімічний досвід, що створює сприятливу обставину для прощення».

Боротьба зі стресом за допомогою медитації, глибокого подиху або вправ на релаксацію, також допомагає скоротити стрес, викликаний злістю й образою, говорить він. Також як і «пізнавальне центрування», що сприяє прийняттю сформованих фактів.

«Можливо, ви хотіли б мати кращу маму або кращу любов», говорить Ласкін, «але таке життя».

У висновку Ласкін спонукує людей змінити історії, які вони розповідають самі собі, щоб у цих історіях вони не були жертвами, повними образ.

«Ви можете змінити фразу «Я ненавиджу свою маму, вона не любить мене» на «Життя для мене справжнє випробування, тому що в дитинстві я не відчув батьківської любові», говорить Ласкін. «Так вам буде легше простити».

Два типи прощення

Еверетт Ел. Вортингтон, доцент наук, професор психології у Вірджинському університеті співдружності й автор книги «Прощення й примирення: Теорія й практичні методи» ділить прощення на два типи. Рішуче прощення передбачає рішення відпустити думки про людину, що скривдила вас.

«Ви можете сказати собі «Я не збираюся мстити», наприклад, або «Я буду уникати цієї людини», говорить Вортингтон. «Ви можете вибрати рішуче прощення, але усе ще мати багато емоційного непрощення».

Однак кінцевою метою є емоційне прощення, при якому негативні емоції, такі як образа, гіркота, ворожість, ненависть і страх замінюються любов`ю, жалем, жалістю.

«Емоційне прощення - це крок назустріч здоров`ю», говорить Вортингтон. «Емоційне непрощення викликає хронічну стресову реакцію, коли ви стаєте одержимим тим, що хтось зробив вам боляче. Подібні міркування дуже шкідливі для людей. Це вороги психічного здоров`я. Вони асоціюються з багатьма психічними захворюваннями - синдромом нав`язливих станів, тривогою, депресією ... можливо також із кропивницею».

Прагніть до прощення

Щоб допомогти людям досягти емоційного прощення, Вортингтон створив програму з 5 кроків.

«Спочатку об`єктивно згадайте образливу для вас ситуацію без обвинувачень і жалості до себе», говорить Вортингтон. «Потім перейміться почуттями людини, що зробила вам погано. Альтруїзм спонукує людей згадати час, коли їх прощали, і як вони себе почували при цьому. Коли приходить час прощати, люди звичайно говорять, що ще рано, але коли вони все-таки роблять це, вони повинні підтримувати й надалі це прощення».

Для Вортингтона це не просто теорія. Його маму на смерть забили ломом в 1995 році, однак, пройшовши 5 кроків своєї програми, йому вдалося простити.

«Через 30 годин я міг простити тих молодих хлопців, які зробили цей жахливий злочин», пише він у своїй книзі.

Коли не варто прощати

Але деякі люди не можуть простити, і це теж нормально, говорить Джина Сейфер, доцент наук, психотерапевт і автор книги «Прощення й непрощення». Для деяких її пацієнтів усвідомлення того, що вони не повинні прощати, є величезним полегшенням.

«Багатьом не потрібно прощати, щоб змінити свої почуття», говорить Сейфер. «Вони говорять «Я ніколи не забуду про ці жахливі речі, але я не збираюся нікому мстити».

Щоб допомогти їм прийняти це рішення - Сейфер пропонує процес із 3 кроків. Перший крок передбачає повторне залучення в подію - рішення продумати все, що відбулося. Другий крок, визнання, означає згадати кожне своє почуття, що викликає у вас дана подія. «Ви запитуєте в себе «Навіщо мені потрібна помста? » - говорить Сейфер. «Помста заснована на безпорадності й приречена на невдачу».

Остаточний крок передбачає переінтерпретацію події, включаючи спробу зрозуміти людину, що зробила вам погано. «Саме на цій стадії людина усвідомлює, може простити чи ні», говорить Сейфер.

Дослідження на тему прощення стали популярними після публікації в 1984 році книги «Простіть і забудьте: Загоєння ран, на які ми не заслуговуємо» письменника Льюіса Бі.

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