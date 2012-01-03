Кава допоможе виявити приховану хворобу

Тремтіння в руках після чашечки кави свідчить про приховану хворобу.

Дослідники з Академії неврології (США) встановили, що виникнення тремору рук (частого мимовільного тремтіння) після порції кави свідчить про наявність прихованої недуги в організмі.

Були обстежені 157 жінок у віці 23-60 років. На прохання вчених вони щодня випивали більше трьох чашок кави. Зафіксувавши у частини з них виникнення тремтіння рук, дослідники перевірили їх медичні картки. Виявилося, що тремор рук виникав у тих, хто раніше звертався до лікарів з приводу гіпертонії та вегето-судинної дистонії.

Медики прийшли до висновку, що хронічна втома вранці виникає не тільки від перевтоми на роботі, а може служити ознакою недуги. Фахівці застерігають: при появі хронічної втоми не варто підбадьорювати організм міцною кавою, а краще звернутися до лікарів.

likar.info