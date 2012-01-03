У Червоному морі з'явився новий острів

В результаті тектонічної активності в Червоному морі, біля західного узбережжя Ємену, з`явився новий острів, повідомляє Газета.Ru.

Знімок із супутника NASA показує, що на водній поверхні утворилася ділянка суші.

Припускають, що острів з`явився в результаті виверження підводного вулкана.

Зображення зі знімка прийшло через чотири дні після того, як один із телевізійних каналів показав репортаж про рибалок, які розповідають про виверження вулкана під водою. За їхніми словами, лава підкидалася на висоту до 30 метрів.

За словами експертів, нові острови виникають у результаті вивержень вулканів приблизно раз на декілька років, проте більшість із них зникають протягом трьох років під впливом хвиль.