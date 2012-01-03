Повінь в Таїланді забрала життя 823 людей

Не менш як 823 людей стали жертвами найбільшої за останні 50 років повені в Таїланді, повідомляє РІА “Новости”.

У середині грудня повідомлялося про 708 загиблих.

За даними влади, троє людей вважаються зниклими без вісти.

Згідно з обнародуваною раніше заявою міністра внутрішніх справ, від стихії цього року постраждали 65 провінцій. Більш як 13 мільйонів чоловік, або кожний п`ятий житель країни, постраждали, загинула майже чверть річного врожаю рису, зупинилися сотні промислових підприємств. Шкода від повені оцінюється експертами в 16-18 мільярдів доларів.

Сезонні дощі, пік яких припадає на серпень-вересень, щорічно викликають в Таїланді невеликі повені, проте повінь, що почалася цього року 25 липня, стала катастрофічною. Через ранні та аномально рясні сезонні дощі вода переповнила іригаційні резервуари на півночі і північному сході країни і хлинула з гірських долин півночі Таїланду в розташовані в низинах центральні провінції. Зокрема, провінція Аюттхайя в 60 кілометрах від столиці країни Бангкока у середині жовтня була повністю затоплена.