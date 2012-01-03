Чим шкідлива сіль для ванн

Американські експерти з токсикологічних центрів Rocky Mountain Poison and Drug Center і American Association of Poison Control Centers оголосили сіль для ванн поза законом. На їх думку, цей продукт має украй негативну дію на здоров`я людини, повідомляє АМИ-ТАСС.

Заклопотаність лікарів викликана побічними ефектами, що виникають унаслідок купання з такою сіллю. До них належать підвищення артеріального тиску, збільшення частоти серцевих скорочень, збудження, галюцинації, навіть параноя і втрата пам`яті.

Також є інформація, що сіль для ванн використовувалася як заміна кокаїну і для експериментів з наркотиками. У результаті цей продукт викликав сильну тягу, як від вживання метамфетаміну. Вся річ у тому, що сіль містить речовину methylenedioxypyrovalerone або MPDV - хімікат, не рекомендований для медичного застосування в Сполучених Штатах.

Наприклад, в штаті Луїзіана до кінця грудня експерти зафіксували 85 випадків інтоксикації цією речовиною через солі для ванн, не дивлячись на те, що упаковка солі має попередження "не для споживання в їжу".

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