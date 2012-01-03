У новорічну ніч в Індії від алкоголю загинуло 17 осіб

Отруєння підробленими спиртними напоями в новорічну ніч стало причиною загибелі як мінімум 17 осіб на півдні Індії.

Як передає інформаційне агентство IANS з посиланням на представників місцевої влади, трагедія сталася в південному штаті Андхра-Прадеш, де 16 людей померли від отруєння в окрузі Кришна, після того, як відзначили новорічне свято фальсифікованим дешевим алкоголем. Ще одна людина померла в окрузі Налгонда. Щонайменші вісім любителів дешевого спиртного борються за життя в лікарнях штату - їхній стан важкий.

На думку лікарів, причиною отруєння став метил, що потрапила в контрафактні напої. Поліція заарештувала продавців отруйного спиртного.

Це вже другий випадок масового отруєння підробленим алкоголем, що стався в Індії за останні тижні. У середині грудня 171 людина померла в штаті Західна Бенгалія після того, як вироблений кустарним способом токсичний напій почали розливати в дешевому барі поряд із залізничною станцією Сангрампур за 50 кілометрів від Калькутти.

Влада вже назвала його наймасовішим випадком отруєння кустарним алкоголем в історії Індії. Причиною загибелі людей в Західній Бенгалії також став метил, що потрапив у підроблене спиртне.

Керівництво країни не раз заявляло про намір вжити найжорсткіших заходів проти виробників і торговців алкогольними підробками. Проте поки зупинити торгівлю дешевими фальсифікованими алкогольними напоями не вдається, зауважують місцеві ЗМІ.