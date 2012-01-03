У Японії зареєстровано рекордний спад населення

Населення Японії минулого 2011 року скоротилося на рекордну кількість людей з часу початку ведення статистики. Як передає Стрічка.Ru, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на японське міністерство охорони здоров`я.

Чисельність населення минулого року досягла 126,24 мільйона чоловік. Це на 204 тисячі менше, ніж у 2010 році. Це максимальний спад за рік з часу початку ведення спостережень - з 1947 року.

Скорочення населення в Японії спостерігається п`ятий рік поспіль. За даними міністерства охорони здоров`я, істотну роль в процесі зіграло зростання смертності минулого року на 5,3%.

Зазначається, що істотну роль в цьому процесі зіграв землетрус і цунамі, що сталося слідом за ним, 11 березня 2011 року. Магнітуда поштовхів досягала 8,9. Серед іншого було пошкоджено кілька блоків АЕС "Фукусіма". В цілому в результаті катастрофи загинули 15 тис. 844 чоловік і 3 тис. 451 чоловік зник без вісти.

У середині 2000-х з`являлися прогнози соціологів про те, що кількість населення Японії знизиться до 2050 року майже на 20 відсотків і становитиме близько 100 мільйонів чоловік. Як причини називалася низька народжуваність - 1,29 дитини на жінку, а також зростання середнього віку матусь.