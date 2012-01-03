На Новий рік на Філіпінах піротехніка поранила 739 людей

Одна людина загинула, 739 отримали поранення під час запусків феєрверків, піротехніки і пострілів зі зброї під час святкування Нового року на Філіпінах, повідомляє РІА “Новости”.

За останніми даними Мінохоронздоров`я, з 21 грудня по 1 січня, як мінімум, 712 осіб отримали різні поранення у результаті запуску феєрверків, ще 22 людини були поранені "сліпими кулями". П`ятеро малолітніх дітей були госпіталізовані через те, що проковтнули невеликі хлопавки та інші піротехнічні вироби. Напередодні 2012 року з 31 грудня і до ранку 1 січня в країні від піротехніки постраждали понад 250 осіб.

Одна 10-річна дитина одержала тяжкі поранення під час вибуху саморобної петарди - жерстяної банки з піротехнічною сумішшю, яку вона кинула у вогонь. Дитина померла по дорозі в лікарню.

Більшість філіппінців вірить, що гучна зустріч Нового року допомагає відлякувати злих духів і невдачу. Феєрверками і пострілами в повітря жителі острівної держави проводжають рік природних катастроф і економічної нестабільності.