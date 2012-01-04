Німеччина дуже швидко старішає

Населення ФРН старіє швидше, ніж у середньому в Євросоюзі (ЄС). Вік 20% німців вже перевищує 65 років. При цьому жителі Німеччини заводять все менше дітей, рідше одружуються, а розлучаються частіше, ніж інші європейці, передає Deutsche Welle з посиланням на Євростат.

За даними статистиків, нині літніх німців старших 65 років удвічі більше, ніж у 1950 році. Тривалість життя у німецьких дітей, що народилися в наш час, становитиме в середньому у дівчаток - 82 роки і 7 місяців, хлопчиків - до 77 років і 7 місяців. Середній же вік громадян ФРН становить 43,7 року.

Коефіцієнт народжуваності становить 1,38 дитини на одну жінку, за 60 років він знизився вдвічі - це один з найнижчих показників по Європі.

Тому тенденція до старіння в найближчі десятиліття ще більше загостриться, пророкують статистики. "До 2060 року кількість літніх людей старших за 65 років по всьому ЄС майже подвоїться, а старше 80 років - потроїться", - йдеться в прогнозі.

Крім того, в 2009 р. у Німеччині було зареєстровано лише 4,6 одруження на 1 тис. жителів, що значно менше, ніж у середньому по ЄС. Натомість час кількість розлучень, навпаки, перевищує середньоєвропейський показник - у ФРН на 1 тис. жителів припадає 2,3 розлучення.

