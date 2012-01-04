У Румунії за одну ніч сталося близько 20 землетрусів

У ніч з 1 на 2 січня в Румунії сталося близько 20 землетрусів магнітудою від 2 до 4,4.

Як повідомляє korrespondent.net, підземні поштовхи відчувалися у двох зонах Румунії – у горах Вранча і в Румунській низовині в місцевостях Синая, Корну і Бребу.

"Перші підземні поштовхи були зареєстровані у неділю ввечері, 1 січня, в горах Вранча на глибині 114 кілометрів, а останні – у 2 години 15 хвилин у ніч з неділі на понеділок", - повідомили в Національному інституті фізики землі.

Водночас, почесний директор Інституту Георге МЕРМУРЯНУ заявив, що "землетруси, які сталися, не здатні викликати більші коливання підземних пластів".

Землетруси аналогічної інтенсивності були у жовтні 2011 року, їх сила також коливалася між 2,5 і 4,5 балами.

Крім того, нагадує видання, у румунському повіті Вранча 4 жовтня 2011 р. стався землетрус магнітудою 5,1.

