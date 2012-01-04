Що врятує шлунок після новорічного застілля

Організм краще перенесе свята, якщо на ранок після масштабних застіль їсти овочеві супи, а між урочистостями з вживанням алкоголю робити перерву - в 5-6 днів, вважають опитані РІА Новини лікарі.

Свято не повинно затьмаритися погіршенням здоров`я, вважає провідний науковий співробітник клініки НДІ харчування РАМН, кандидат медичних наук Ольга Григорян. Щоб не довести до переїдання і супутніх йому наслідків, дієтолог закликає дотримуватися міри в їжі.

"Потрібно знати міру і свої можливості і не зводити всі святкові заходи до поглинання їжі у великих кількостях", - сказала вона.

Повернути роботу шлунково-кишкового тракту у звичне русло після новорічного застілля допоможе легка гаряча страва.

"На наступний день після масштабного застілля необхідно зменшити обсяги їжі і не доїдати вчорашні салати. Харчування має бути більш легким, ближче до вегетаріанського. Добре з`їсти першого січня овочевий суп чи будь-яку іншу гарячу рідку страву", - зазначила Григорян.

Дієтолог нагадала, що заправлені майонезом салати можуть стати джерелом бактеріального забруднення і привести до отруєння, оскільки довгий час стоять у теплому місці. Термін їх зберігання в холодильнику не перевищує 12 годин.

Дотримання режиму харчування 31 грудня допоможе знизити навантаження на організм, вважає дієтолог, завідувачка приймальним відділенням клініки НДІ харчування РАМН Марія Дмитрівська. "Я раджу не пропускати 31 грудня сніданок, обід і вечерю, тобто дотримуватися звичайного режиму харчування, це дозволить зменшити кількість з`їденого за раз в новорічну ніч. Не буде їжі "на автоматі" та інших порушень харчової поведінки пов`язаних з великими перервами між їжею" , - зазначила вона.

