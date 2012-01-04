У Німеччині планують підвищити пенсійний вік до 69 років

Пенсійний вік у Німеччині в довгостроковій перспективі необхідно підвищити з 67 до 69 років.

Як повідомляє «Німецька хвиля», про це заявила Рада експертів з контролю за загальноекономічним розвитком або так звана Рада мудреців, до якої входять провідні економічні експерти ФРН.

У довгостроковій перспективі, зазначають експерти, пенсійний вік слід підвищити з 2045 року до 68 років, а з 2060-го – до 69. Нині пенсійний вік у Німеччини становить 67 років і для чоловіків, і для жінок.

Такий крок Рада мудреців вважає необхідним з огляду на прогнози подальшого старіння населення і збільшення тривалості життя у ФРН. Без підвищення пенсійного віку держава не впорається з фінансовими викликами старіючого населення, переконаний голова Ради Вольфґанґ ФРАНЦ.

«З огляду на високу затребуваність кваліфікованої робочої сили шанси працевлаштуватися для старших людей у майбутньому суттєво зростуть», - наголосив В.ФРАНЦ.

Поетапне підвищення пенсійного віку у Німеччині розпочалося з 1 січня. Німцям, які народилися 1947 року і яким цього року виповниться 65, доведеться працювати на один місяць довше. Для тих, хто народився в наступні роки, пенсійний вік підвищуватиметься пропорційно. А тим, хто народився 1964 року і пізніше, доведеться чекати пенсії до 67 років.

Разом з тим у Німеччині нині простежується тенденція того, що дедалі більше людей не витримують стресу на роботі і тому виходять на так звану «ранню пенсію», отримуючи при цьому лише частину передбаченої з 67 років пенсії. Повну пенсію вони отримуватимуть лише після досягнення пенсійного віку. Особливо ця тенденція простежується в секторі низьких зарплат, коли йдеться головним чином про виснажливу фізичну працю.

За даними Німецького пенсійного фонду, 2010 року кількість «ранніх пенсіонерів» зросла до 47,5%. Тобто фактично половина усіх німців, які виходять на пенсію, роблять це раніше, аніж передбачено законом. У 2000-му році таких було лише 14,5%.



