Поліція застрелила восьмикласника

Поліція, яка прибула за викликом в одну із середніх шкіл Техасу, застрелила 15-річного учня, передає Asociated Press.

У середу вранці поліція отримала сигнал про те, що в одній з середніх шкіл міста Браунсвілл перебуває озброєна людина.

Прибувши за викликом, наряд виявили у коридорі юнака, який видався підозрілим, і відкрив вогонь. Убитий виявився 15-річним учнем восьмого класу.

Влада почала розслідування обставин події і правильності дій поліцейських.

У США побоюються повторення випадків з насильством в стінах навчальних закладів, зауважує РІА "Новости". До сумних за кількістю вбитих рекордів належить трагедія в школі міста Колумбіна (штат Колорадо), де в квітні 1999 року від рук двох підлітків загинули 12 однолітків і вчитель. Вбивці наклали на себе руки.

