Греція на межі краху

Глава уряду Греції Лукас Пападімос заявив, що вже в березні країні загрожує обвальна криза неплатежів по боргах, повідомляє Бі-бі-сі.

Він заявив, що якщо грецькі профспілки не погодяться піти на більш значні скорочення заробітної плати, міжнародні кредитори відмовляться від подальших платежів на користь Греції.

Як наслідок, сказав прем`єр, програма порятунку економіки Греції перестане працювати і країна не зможе розплатитися за боргами.

Тим часом попередник Пападімоса на посту прем`єра, Георгіос Папандреу оголосив про відставку з поста лідера Соціалістичної партії і про відмову брати участь у майбутніх виборах.

