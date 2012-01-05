Кава на переговорах? Добро чи зло?
09:34, 05 січня 2012Зарубіжні новини
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Залежить від статі
Чашка кави під час важких переговорів покращує взаєморозуміння між жінками ... і збільшує напруженість між чоловіками.
До такого висновку прийшли психологи Брісто- льського університету (Велика Британія).
«Жінки частіше реагують на стрес, об`єднуючи свої зусилля з навколишніми, чоловіки ж більш схильні до рішучих індивідуальних дій, - коментує один з авторів дослідження Ліндсей Сент-Клер (Lindsay St. Claire). - Вживання кофеї- ну тільки підсилює цей ефект».
У результаті жінкам стає простіше, ніж чоловікам, вирішувати завдання, що потребують спільних дій.
Чоловікам же для переговорів краще вибирати напої без кофеїну.
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