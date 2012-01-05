Червона ікра - замість вітамінок

Зараз з`явилося чимало супротивників штучних вітамінів «з баночки». Люди намагаються наповнювати свій щоденний раціон натуральними вітамінами й корисними речовинами із продуктів харчування. Дієтологи й гастроентерологи по секрету зізнаються, що в них було б набагато менше пацієнтів, якби ми вживали ікру лососевих більш регулярно. От список з 5 важливих причин балувати себе «червоненькою» частіше.

1. Кожна ікринка на третину складається з білка, що легко й швидко засвоюється людським організмом - буквально протягом години. Крім того, червона ікра містить велику кількість поліненасичених жирних кислот. Вони поліпшують діяльність мозку, корисні для зору, підвищують імунітет, мають сильні протиалергічні властивості.

2. Регулярне вживання ікри лососевих поліпшує кровообіг, а значить - знижує ризик утворення тромбів і виникнення серцево-судинних захворювань. Лецитин в ікрі нейтралізує холестерин, що є в крові.

3. Ікра - універсальний засіб для підвищення гемоглобіну в крові. В ікринках перебуває багато корисних мікроелементів - фосфору, заліза, фолієвої кислоти, калію, йоду.

4. Крім мікроелементів, в ікрі є найважливіші вітаміни: вітамін А (поліпшує імунітет, зміцнює судини, підвищує гостроту зору), вітамін D (бере участь у формуванні й зміцненні кісток), які особливо корисні вагітним жінкам і матерям, що годують, для профілактики рахіту в дітей, вітамін Е (нормалізує обмін речовин у статевих залозах, омолоджує клітини).

5. Ікра - кращий засіб проти зморшок. Протеїни, які вона містить, активізують вироблення спеціального білка - колагену.

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