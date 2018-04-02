Чого не можна робити під час корпоративу?

Ми розповімо про сім табу, які потрібно тримати в голові під час святкування Нового року з колегами. · Не перестарайтеся з алкоголем

· Уникайте флірту на грані фолу з колегами, а тим більше, з босом.

· На корпоративі важливо виглядати гідно. І справа не тільки в правильно підібраному платті і красивому святковому макіяжі.

· Безумовно, на святі з колегами можна дозволити собі і випити, і розслабитися, однак дотриматися кілька правил корпоративної етики все ж доведеться, щоб не виглядати нерозумно.

Оголосимо список головних МОЖНА.

1. Не можна одягати все найкраще і відразу.

Крім буденного дрес-коду існує золоте правило для вибору святкового вбрання на корпоратив: одягніться скромно і зі смаком.

Безумовно, ми не закликаємо вас бути сірою мишкою непомітною, але хутра, боа, царський крінолін і незліченна кількість скарбів - не варіант для рядової новорічної вечірки.

Змагання в розмірах діамантів і крутості марок одягу з начальницею або дружиною вашого боса може привести до того, що зарплату в наступний раз вам не піднімуть. А навіщо, якщо у вас і так стільки добра.

2. Не можна приходити набагато пізніше початку вечірки і йти занадто рано. Якщо збір гостей призначений з 18.00 до 19.00, то будьте ласкаві встигнути в строк. Навіть якщо вам не хочеться бути присутнім на офіційній частині: слухати урочисті промови керівників, дивитися нагородження особливо відзначених співробітників і приймати поздоровлення, які повторюються з року в рік, зробити над собою зусилля все одно доведеться!

Адже компанія влаштовує новорічну вечірку, на якій збирає всіх працівників, саме для цього. Неявка на офіційну частину буде сприйнята як неприйняття корпоративних цінностей.

Існує негласне правило: першим йде начальник, а потім вечірка тільки по-справжньому почи- нається.

3. Не можна приводити на корпоратив своїх друзів і знайомих. Обговорити безглузді вбрання деяких колег і їх поведінку на корпоративі зручно і приємно з подругою. Хто сперечається? Але правила корпоративної етики забороняють запрошувати на внутрішні вечірки людей, які не працюють в компанії.

А раптом ваш друг - співробітник конкурентів, і він передасть інсайдерську інформацію куди треба? Крім того, не варто змішувати різні кола спілкування. У робочому середовищі у вас є певний імідж і модель поведінки. А якщо один в розмові з гостями вечора випадково назве вашу дурну шкільну кличку?

Готуйтеся, наступного ранку весь офіс буде називати вас саме так! Також, запрошуючи друзів на корпоратив, будьте готові, що вони переберуть з алкоголем і викинуть номер. Адже їм не обіцяють підвищення, на відміну від вас ... Одним словом, вечірка ризикує закінчитися провалом.

4. Не можна критикувати організаторів свята. Тримайте свою думку при собі. Якщо вам зовсім не сподобалася вечірка, не поспішайте повідо- мляти про це колегам. Дочекайтеся фіналу і вже вдома зідзвонитеся з найкращою подругою, якою і поділитеся обурення, що накопичилося.

Добрі люди донесуть вашу думку до офіс-менеджера, який зазвичай відповідає за вечірку. І наступного разу він не залишиться після закін- чення робочого дня, щоб поставити вам печатку на посвідчення або видати канцтовари.

Не плутайте корпоратив з традиційною дружньою вечіркою, інакше ваша ділова репутація сильно постраждає. Не вирішуйте робочі питання на корпоративі

Новорічна вечірка пройде добре, якщо ви будете дотримуватися корпоративної етики. / / Фото: Shutterstock

5. Не можна зловживати алкоголем

Не втратьте обличчя! Тільки уявіть, у наступному році начальник збирається вас підвищити до нової відповідальної посади. І раптом на корпоративній вечірці його протеже перетво- рюється зі скромного працьовитого працівника у людину, яка абсолютно себе не контролює. Що подумає ваш бос? Правильно, «Не поквапився я з висновками?» ймовірно, на наступний день про шалену вечірку ви нічого не пригадаєте, але у начальника неприємний осад точно залишиться.

Численні узливання загрожують танцями на столах і стриптизом на сцені, в гіршому випадку - самотою в туалеті і подальшим транспортуванням до будинку у відключеному стані.

6. Не можна приставати до начальника

Особливо у присутності його дружини. Корпоратив не краще місце для початку роману. Навіть якщо ви почнете фліртувати з босом, а він з ввічливості підтримає ваш грайливий настрій, пам`ятаєте, на наступний день в офісі вам обом буде ніяково. Кокетство в помірних дозах, звичайно, припустимо. Але робіть це ненав`язливо. І, звичайно, ніяких відвертих танців, схожих на домагання!

Чи поширюється це правило на колег рівного або нижчого службового становища - вирішуйте самі.

7. Не можна просити підвищення по службі або надбавки підвищення зарплати

Багато співробітників перед корпоративною вечіркою виношують хитромудрий план: коли начальник трохи вип`є, подобрішає, я до нього підійду з розмовою про підвищення зарплати. Не тут-то було!

Повірте, від такого нахабства не витримають нерви навіть у самого міцного боса. Корпоратив, як і будь-яка інша вечірка, призначений для того, щоб усі розслабилися. Будьте людиною, дайте вашому начальникові відпочити і не мучте його питаннями про роботу.

В принципі на корпоративній вечірці можна робити абсолютно все, якщо у вас «в кишені» є пропозиції від іншого роботодавця. Хоча не дарма кажуть, що світ тісний - ніколи не знаєш, кого з колишніх колег і в якій ситуації зустрінеш. Тому брудні танці на столах краще залишити для теплих компанії з друзями.

zhinka.info