На Філіппінах жертвами зсуву ґрунту стали 25 осіб

Зсув ґрунту стався в районі невеликого поселення золотошукачів у провінції Долина Компостела на острові Мінданао, в південній частині Філіппінського архіпелагу, загинули не менш як 25 осіб.

Як повідомляє РІА «Новости», за словами губернатора провінції Артуро УІ (Arturo UY), під шаром землі і уламків споруд залишаються ще більш як 100 осіб, їх доля невідома.

Трагедія сталася в регіоні, який найбільш постраждав в грудні минулого року від тайфуну "Ваші" і злив і повеней, що почалися після нього. Жертвами стихійного лиха тоді стали майже 1,5 тисячі осіб.

Рекорд за числом жертв стихії в країні утримує тайфун 1991 року, який забрав життя приблизно 6 тисяч жителів філіппінського острова Лейте.