На Філіппінах жертвами зсуву ґрунту стали 25 осіб
11:33, 05 січня 2012Зарубіжні новини
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Під шаром землі 100 осіб
Зсув ґрунту стався в районі невеликого поселення золотошукачів у провінції Долина Компостела на острові Мінданао, в південній частині Філіппінського архіпелагу, загинули не менш як 25 осіб.
Як повідомляє РІА «Новости», за словами губернатора провінції Артуро УІ (Arturo UY), під шаром землі і уламків споруд залишаються ще більш як 100 осіб, їх доля невідома.
Трагедія сталася в регіоні, який найбільш постраждав в грудні минулого року від тайфуну "Ваші" і злив і повеней, що почалися після нього. Жертвами стихійного лиха тоді стали майже 1,5 тисячі осіб.
Рекорд за числом жертв стихії в країні утримує тайфун 1991 року, який забрав життя приблизно 6 тисяч жителів філіппінського острова Лейте.
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