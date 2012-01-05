У США близнята народжуються майже удвічі частіше

У США зараз близнята народжуються майже удвічі частіше, ніж 30 років тому. Такі дані містяться в оприлюдненому дослідженні Центрів з контролю і запобігання захворюванням, розташованих в Атланті (штат Джорджія).

Як наголошується в доповіді, в 2009 році в США народилися більш як 137 тисяч близнят (один випадок на кожні 30 пологів), тоді як в 1980 році - лише 68 тисяч (один випадок більш як на 50 пологів), передає ІТАР-ТАРС.

"Зростання кількості народжень близнят спостерігається в усіх штатах і в усіх вікових групах", - відзначила один з авторів дослідження епідеміолог Джойс МАРТІН.

Однією з основних причин даної тенденції вчені називають успіхи сучасної медицини у галузі лікування безплідності.

"Багатоплідна вагітність часто проходить важко. Близнюки звичайно народжуються раніше від терміну, їх вага при народженні менша за середню. Проте, незважаючи на те, що вони входять до підвищеної групи ризику, більшість з них розвивається нормально", - сказала Дж.МАРТІН.

Вважається, що найбільше значення для виникнення багатоплідної вагітності мають спадковість, вік майбутньої матері та її національність.

Так, за словами фахівців, у США близнята найчастіше народжуються в афроамериканських сім`ях. Крім того, вірогідність їх появи на світ підвищується із збільшенням віку матері, відзначає NEWSru.