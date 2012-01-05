Як правильно закушувати

1. Не закушуйте багато. А також жирною їжею, або важкою білковою їжею. До останнього належать м`ясо, ковбаса, гриби, горох, квасоля, перловка, домашні гусак і качка.

2. Не закушуйте гострим. Не рекомендується гостра їжа, що містить часник, хрін, гірчицю, перець, оцет - все це сповільнює окислювання алкоголю.

3. Не закушуйте погано сумісними й умовно їстівними продуктами. Наприклад, такими погано сумісними продуктами варто вважати м`ясну й крохмалисту їжу - м`ясо переварюється під дією ферменту пепсину, активного в кислому середовищі, а крохмаль обробляється амілазою, активною в лужному середовищі.

4. Обережно із грибами. Вітчизняна традиція «махнути під грибочки» теж підходить не всім. З одного боку, існує достатня кількість грибів, їстівність яких визначається індивідуальною нечутливістю організму. Присутність алкоголю в шлунку й кишечнику створює ефект, коли з м`якоті гриба додатково виділяються отруйні речовини.

5. І ще дещо. Ще алкоголь дуже сильно підвищує чутливість до речовин, що блокують натрієві канали клітинних мембран. Одна з таких речовин - тетродотоксин - у невеликих кількостях міститься в знаменитій рибі фугу. Якщо плануєте замовити її в японському ресторані - майте на увазі, що запивати її алкоголем небезпечно: дія її на організм може змінитися аж до смертельної.

Як і чим правильно закушувати

1. Закуска повинна бути помірною.

2. Правильна закуска повинна містити достатню кількість харчових волокон і пектину. Рекомендуються овочі й фрукти, особливо яблука.

3. Добре закушувати їжею, що містить багато органічних кислот циклу Кребса. Це мед, соковиті фрукти і ягоди, лимони, виноградний, яблучний сік.

4. Закускою можна допомогти організму позбутися від продуктів переробки алкоголю. Тому добре, якщо на столі будуть продукти, що мають сечогінний ефект: кавун, кабачок, садова суниця й полуниця, кульбаба, зелений чай.

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