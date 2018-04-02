Кому загрожує виразка шлунка і гастрит

Хронічний гастрит, гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки продовжують залишатись одними з найбільш поширених захворювань. Вони виникають внаслідок запалення слизової оболонки шлунка, що розвивається під впливом хімічних, механічних та бактеріальних факторів.

Протягом багатьох років виникнення хвороб шлунка пов’язували з тривалим порушенням харчування – вживанням гострої і грубої їжі, алкоголю, нестачею білка, вітамінів, слабкістю жувального апарату, харчовим отруєнням, нервово-психічним перенапруженням тощо. Безперечно, наведені чинники відіграють важливу роль у формуванні захворювання, проте, як виявилось, вони не є основними. У 1983 році вдалося встановити причину захворювань шлунка. Було відкрито збудника хвороби - невідому досі бактерію, яка отримала міжнародну назву “хелікобактер пілорі".

Це змінило старі уявлення про причину гастритів і виразкової хвороби. З’ясувалось, що хелікобактер пілорі спричиняє хронічні гастрити в 20 –30 % дорослого населення. У більшості випадків саме він є причиною виразки дванадцятипалої кишки і є рушійним чинником у захворюванні на рак шлунка. Ученим з Австралії, які винайшли бактерію та підтвердили її роль у формуванні гастритів, у 2005 році було присуджено Нобелівську премію. Хелікобактер пілорі є повільною інфекцією, що виникає, як правило, у дитячому віці, у 5-10 років. На її поширення впливають багато факторів — економічні, соціальні, расові, вікові.

Шляхи передачі інфекції ще не досить досліджені, але найбільш вірогідні - вода, продукти, загальні предмети вжитку, посуд. Бактерія досить унікальна — вона селиться в антральному відділі шлунка (на виході), де практично не виживають інші мікроорганізми. Чим довший час інфекції, тим більшу частину шлунку заселяють бактерії.

Для гастритів і виразок, викликаних хелікобактер пілорі, характерні скарги на біль і важкість у надчеревній ділянці живота, печія, кисла відрижка, закреп, здуття живота. Виявити гастрит чи виразкову хворобу можна за допомогою ендоскопа, який вводять у шлунок і дванадцятипалу кишку.

За допомогою зонда оглядають внутрішню поверхню цих органів і запальні зміни слизової оболонки та виразки. Користуючись спеціальними кусачками, які вводять через ендоскоп, відщипують шматочки зміненої слизової оболонки, досліджують на наявність хелікобактер пілорі. Зробити дослідження шлунку щодо інфекції можливо і в умовах лабораторії, здавши кров на аналіз. Мікроб в такому випадку можна виявити протягом лічених хвилин. Головним принципом лікування є звільнення шлунка і дванадцятипалої кишки від бактерій хелікобактер пілорі. За сучасними розробками лікування захворювань, пов’язаних з хелікобактером, створено комплексні препарати, що мають високій ступінь продуктивності.

Хворим на хронічний гастрит і виразкову хворобу радимо обов’язково обстежитись на наявність в організмі мікробів хелікобактер пілорі. Полімеразна ланцюгова реакція та УФА метод, які застосовуються спеціалістами нашого центру, досить інформативні та доступні. Цими методами проведено близько 500 досліджень на інфекцію хелікобактер пілорі і у 90% випадків отримано позитивний результат, тобто лабораторно підтверджено наявність хелікобактера.

У разі виявлення цих бактерій слід пройти повний курс лікування за схемою, яку призначив гастроентеролог. Бажаний результат не забариться. Гастрит - хвороба тих людей, хто неправильно харчується та веде нездоровий спосіб життя, наголошують медики. Вони радять вживати їжу чимчастіше, до шести разів на добу, але невеликими порціями, щоб не перевантажувати шлунок. Дуже корисно за півгодини до прийому їжі випити склянку чистої мінеральної води. Якщо секреція шлунка понижена, в раціоні обов’язково повинні бути м`ясні бульйони, нежирне відварене м`ясо та риба, курка, каші, киселі, компоти. Виключити потрібно гострі та пряні страви, консерви.

При підвищеній секреції слід вживати перетерті вегетаріанські супи, молочні продукти, овочеві пюре, морквяний сік, білий хліб. А от від кави, міцного чаю, різноманітних копчень, гірчиці, цибулі, часнику слід відмовитися. Значний вплив на розвиток гастриту має вживання алкогольних напоїв у великих дозах, тютюнопаління, особливо натщесерце, жування гумки на порожній шлунок. Також варто бути обережними з систематичним вживанням знеболюючих лікарських препаратів, таких як анальгін, парацетамол, темпалгін, цитрамон тощо, які подразнюють шлунок.

Підготувала Віра Онопко.