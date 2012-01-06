Учені створили генетично модифікованих мавп
09:22, 06 січня 2012Зарубіжні новини
2
Для вивчення СНІДу
Американські дослідники оголосили про створення перших в світі генетично модифікованих мавп, повідомляє Бі-бі-сі.
Учені в штаті Орегон заявили, що їм вдалося успішно об`єднати близько шести різних ембріонів для отримання трьох здорових самців макак-резусів.
Дослідники заявляють, що їх робота є кроком вперед до використання мавп для вивчення ВІЛ / СНІДу та наркотиків і має великий потенціал для подальших медичних досліджень, особливо, в галузі стовбурових клітин.
Натомість учасники кампанії проти експериментів над тваринами побоюються, що це призведе до більш "жорстокого поводження" з мавпами, над якими проводяться наукові досліди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter