Метеорологи прогнозують сходження лавин у Північних Альпах

У Північних Альпах на територіях французьких департаментів Савойї, Верхньої Савойї та Ізеру можливі сходження лавин.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на французький метеорологічний центр.

Небезпека сходження лавин виникла після випадіння значної кількості снігу в останні дні в цьому регіоні.

“Чисельні та сильні лавини можливі, враховуючи випадіння значної кількості снігу”, - зазначає метеорологічний інститут країни.

За останню добу у Північних Альпах випало від 60 до 80 сантиметрів снігу. Таким чином, загальна товщина снігового покрову на висоті 2 тис. м. над рівнем моря сягнула майже 1,5 метри.

Зменшення інтенсивності снігових опадів в Альпах очікується в п’ятницю, однак ризик сходження лавин зберігатиметься до повного припинення опадів.