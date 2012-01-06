Справжня кутя повинна бути з пшениці. Класичний рецепт

Кутя - страва, з якої в Україні починають трапезу в Святий вечір. Про кутю вперше згадують на початку XII століття в літописі Повісті минулих літ. У старі часи кутю готували найчастіше з пшениці, рідше з ячменю. Зерна товкли в ступці, але так щоб не роздрібнити їх, а тільки здерти лушпиння. У більш пізній час кутю стали робити з рису, пише www.pravda.rv.ua. Спочатку кутю готували з медом. У пізніші часи в кутю стали додавати макове молоко (запарений і розтертий мак), родзинки, а також подрібнені горіхи й цукровий сироп.

Продукти, з яких готується кутя мають символічне значення:

Зерно є символом воскреслої життя.

Мед вважається символом здоров`я і благополучного побуту (солодкого життя).

Мак символізує достаток у сім`ї.

Вважають, що чим багатша (тобто смачніша і ситніша) кутя, тим кращими будуть врожай і достаток у сім`ї. Виходячи з цих міркувань в Україні в переддень Різдва (в Святий вечір) кутю називали багатою і робили її дуже смачною.

Рецепт приготування

Продукти, необхідні для приготування пшеничного куті:

1 склянка зерен пшениці;

100 г маку;

100 г ядер волоських горіхів;

1-3 столові ложки меду;

100 г родзинок;

Цукор за смаком.

Зерна пшениці товчуть у дерев`яній ступі дерев`яним товкачем, періодично підливаючи небагато теплої води, щоб оболонка пшениці відійшла. Потім ядро ​​відокремлюють від лушпиння, просіваючи і промиваючи.

На воді з чистих зерен варять звичайну розсипчасту пісну рідку кашу, прохолоджують, підсолоджують за смаком.

Окремо розтирають мак до одержання макового молочка, додають мед, все перемішують і додають до пшениці. Якщо каша густа, її можна розбавити охолодженою кип`яченою водою.

Родзинки обдати окропом, воду злити, перебрати, видаляючи плодоніжки. В кінці додають товчені ядра волоських горіхів.

Для підсолоджування краще використовувати тільки мед.