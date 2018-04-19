Невралгія - хвороба-хамелеон

Маскування – прекрасний засіб в боротьбі за виживання в дикій природі. Тварини зливаються з ландшафтом або відлякують потенційних ворогів хижим забарвленням. Як не дивно те ж саме спостерігається й серед хвороб: одні недуги маскуються під інші, вводячи в оману лікарів. Характерний тому приклад - невралгія.

Саме слово «невралгія» походить від давньогрецьких «neuron» і «algos» – «нерв» і «біль». Відповідно, невралгія - захворювання, викликане ураженням периферичних нервів, яке виявляється у вигляді сильного нападоподібного болю по ходу ушкодженого нерва. Напад може тривати від декількох секунд до декількох хвилин, в останньому випадку біль стає особливо болісним. Що характерно: звичайні знеболюючі засоби часто не допомагають. Оскільки нервові закінчення розташовані по всьому тілу людини, невралгія може маскуватися під абсолютно інші захворювання, наприклад, під ниркову кольку, серцевий напад, остеохондроз, гастрит – список можна продовжити до безкінечності.

Підступність невралгії полягає ще і в тому, що причин, які можуть викликати захворювання, велика кількість, пише www.medportal.ru. В першу чергу, це інфекційні процеси в зоні певного нервового сплетіння; травми; механічне здавлення, наприклад, при грижах хребетних дисків; різноманітні токсичні ураження – починаючи від алкогольного, закінчуючи отруєнням важкими металами.

Крім того, у появі болю можуть бути винні і алергічні реакції, і порушення в імунній системі, і гормональні зрушення, і хронічні захворювання, як нервової системи людини, так і інших органів. Отже, ніхто не застрахований від цього захворювання: багатоликого, а по суті - примітивного, оскільки біль – супутник людини впродовж всього його життя.

У Стародавній Греції з болем боролися за допомогою різних одурманюючих речовин рослинного походження, стародавні слов`яни користувалися замовляннями, в Ассірії «знеболювали» здавленням судин на шиї.

У Англії XIX століття в лікарнях поряд з операційними встановлювали, дзвони, щоб заглушити крики хворих.

У випадку з болем нервового походження йдеться про хронічний біль – адже вона з`являється вже без участі зовнішніх чинників, за рахунок негативних змін усередині організму.

Найпоширеніший тип невралгії – невралгія трійчастого нерва. Це захворювання широко поширене по світу, в основному серед прекрасної половини людства. Біль може захопити будь-які частини лиця – залежно від того, яка гілка нерва уражена. За свідченням пацієнтів і лікарів – це одна з найболісніших недуг. Біль при нападі такий інтенсивний, що людина завмирає в тій позі, в якій її заскочив напад. Якщо врахувати те, що без лікування напади подовжуються за часом, а звичайні аналгетики не допомагають, людина може достатньо довго страждати, не усвідомлюючи всієї серйозності свого положення.

Невралгія трійчастого нерва – справжній ворог – раптовий і нещадний, напади виникають настільки несподівано, що людина, врешті-решт, починає жити в постійному страху цього болю і наперед приймати всілякі ліки, хоча це не приносить жодної користі. Причому спровокувати напад можуть нешкідливі на перший погляд дії: гоління, чищення зубів, умивання, і навіть емоційна розмова або їжа! Деякі зони на обличчі стають гіперчутливими, один дотик, наприклад, до губ, може викликати посилення болю і збільшення часу нападу.

Багато сучасних дослідників як і учені минулого дотримуються тієї точки зору, що емоційні психологічні переживання мають величезне значення в процесі виникнення невралгій. Зокрема, австрійський психіатр Альфред Адлер (учень Фрейда), ще в минулому столітті підкреслював цей факт.

«Картинною» ознакою захворювання, що відмінно ілюструє весь негатив процесу, є тік – сіпання м`язів під час нападу. Жодне захворювання не може бути приємним, але невралгія, мабуть, – одне з найболісніших з погляду больових проявів, що деформує не тільки здоров`я людини, але і що значно впливає на його звичний життєвий розпорядок.

Існує ще декілька типів невралгій, що також часто зустрічаються в практиці лікаря, наприклад, міжреберна невралгія, невралгія потиличного нерва та інші. Але все таки перше місце по значущості залишається у невралгії трійчастого нерва.

Невралгія вимагає комплексного лікування, що включає не тільки медикаментозну терапію, але і фізіолікування, рефлексотерапію, і навіть хірургічне лікування у важких випадках. Особливо варто сказати про знеболюючі препарати – вони можуть допомогти тільки в сукупності із специфічними лікарськими засобами, які призначає лікар-невролог.

Олеся Донченко,

сімейний лікар.

