У Бразилії народилося здорове двоголове немовля (фото)

Мешканка Бразилії у грудні 2011 року народила дитину з двома головами, пише Daily Mail. Медичне обстеження показало, що всі органи новонародженого функціонують нормально.

25-річна Марія де Назаре (Maria de Nazare) з сільської місцевості в штаті Пара на півночі країни була впевнена, що чекає на близнюків - такі результати були отримані при обстеженні з приводу вагітності. Незадовго до пологів вона відчула біль у животі і звернулася в лікарню міста Анажас, пише medportal.ru.

Співробітники медичної установи прийняли рішення виконати жінці кесарів розтин. У ході операції, проведеної в ніч на 19 грудня, на світ з`явилося немовля масою 4,5 кілограма з двома головами.

По суті, новонароджений є зрощеними близнюками із спільними кінцівками і тулубом, але різними головами. Обстеження показало, що у нього дві голови і два хребта, однак внутрішні органи не продубльовані. При цьому, на подив лікарів, організм дитини функціонує абсолютно нормально.

21 грудня мати зі зрослими близнюками, названими Еманоель (Emanoel) і Жезус (Jesus), були доставлені на вертольоті в лікарню Санта Каса в столиці штату Белеме для подальшого спостереження. Директор цієї установи Нейла Дахас (Neila Dahas) повідомила, що оскільки обидві голови функціонують нормально, мови про видалення однієї з них не вібудеться. "На даний момент ми думаємо лише про те, щоб підтримувати дитину в хорошому стані і подивитися, як вона розвивається", - заявила вона.

Як повідомляється, Де Назаре, що вже має трьох дітей, зовсім не переймається з приводу двоголового новонародженого і бажає швидше повернутися з ним додому. Вона знаходиться поруч з дитиною весь час і прикладає до грудей обидва рота.

Раніше в цьому році в східному бразильському штаті Параїба також народилося двоголове немовля. Воно померло через кілька годин після народження через недостатнє кровопостачання однієї з голів.

На фото - Еманоель і Жезус де Назаре. (Фото бразильської газети Diario do Para)