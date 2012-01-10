Чим порятувати шлунки після новорічних свят

Організм краще перенесе свята, якщо після застіль їсти гарячі овочеві супи, а між урочистостями з вживанням алкоголю робити перерву - в 5-6 днів, переконують лікарі-дієтологи.

Заправлені майонезом салати можуть стати джерелом бактеріального забруднення і привести до отруєння, оскільки довгий час стоять у теплому місці. Термін їх зберігання в холодильнику не перевищує 12 годин.

Фахівці також рекомендують не міняти режим харчування у той день, на який запланована велика гулянка. Це допоможе знизити навантаження на організм.

Як повідомлялось, за тиждень новорічних свят українці з`їдають 40-денну норму м`яса, від якого вони відмовляються в період посту перед різдвяними святами.

vidido.ua