Золото переможе рак

Єгипетські вчені довели ефективність лікування раку за допомогою золота. На прес-конференції, що відбулася в Національному центрі наукових досліджень у Каїрі, учені заявили, що їм удалося зупинити ріст клітин раку за допомогою наночастинок золота.

У ході експерименту наночастинки золота були доставлені до пухлини за допомогою лазера. При цьому вплив виявляється тільки на хворі клітини, уникаючи здорові. Зараз учені приступили до клінічних випробувань нового методу на тваринах.

Наночастинки золота можуть зупинити рак, приводячи до атрофії кровоносних судин злоякісної судини. Якщо випробування на тваринах пройдуть успішно, учені будуть готові тестувати новий метод на онкохворих людях.

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