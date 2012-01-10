У Латвії перекинувся товарний поїзд із хімікатами

Товарний поїзд із Білорусі, що перевозив хімічні речовини, в ніч на понеділок зійшов із рейок і перекинувся неподалік від латвійського міста Даугавпілс, в результаті стався витік, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Державної пожежно-рятувальної служби.

Поїзд слідував із Білорусі до латвійського міста Вентспілс. Внаслідок аварії з рейок зійшли 16 цистерн із хімічними речовинами, три з них були сильно пошкоджені. Витік хімічних речовин - мінерального мастила й технічного розчинника - становив близько 360 тонн.

Рятувальники звели навколо місця витоку захисний вал. Загальна площа забруднення становить 4 тисячі квадратних метрів. Про постраждалих внаслідок аварії не повідомляється.

На місці НП зараз працюють рятувальники, поліція й представники Даугавпілської крайової думи.

За даним фактом почато розслідування.