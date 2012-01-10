Їздити в метро - корисно

Поїздки на метро по півгодини щодня допоможуть істотно зміцнити кістки і суглоби.

Позитивний ефект досягається завдяки інтенсивному вібраційному впливу.

До такого висновку прийшли вчені з Медичного коледжу штату Джорджія. Вони запевнили, що розроблена ними так звана "вібротерапія" дає чудові результати.

Лікарі відзначили помітне ущільнення структури стегнової кістки, особливо в районі кульшового суглоба. Це одне з найбільш тонких місць людського скелета, у літніх людей переломи шийки стегна лідирують серед причин інвалідності.

Правда, поки медикам вдалося домогтися бажаного ефекту лише на лабораторних гризунах. В експерименті брали участь кілька 18-місячних мишей-самців.

"Якщо порівнювати з людським, то вік відповідає приблизно 55 - 60 рокам. Саме в цей час люди починають відчувати проблеми з кістками", - розповів автор роботи, біоінженер Карл Венгер.

У спеціальній камері миші переживали 30-хвилинні сеанси "вібротерапії". Тривало випробування приблизно три місяці. А в кінці доктор Венгер констатував успішний результат - кістки у абсолютно всіх піддослідних стали міцнішими.

Пояснення ефекту, на перший погляд, виглядає не зовсім логічно.

"Ми побачили, що вібрація гальмує зростання стволових клітин в кості. Судячи з усього, вони просто відразу диференціювалися в клітини кісткової тканини, тим самим зміцнивши її в потрібному місці", - сказав Венгер.

Більшість лікарів, попри позитивні результати досліджень, проведених вченими з Джорджії, не стануть радити своїм пацієнтам захоплюватися вібрацією. Механічні коливання високої частоти можуть стати причиною порушень нервової системи і опорно-рухового апарату.

Так, у медичній класифікації передбачений навіть спеціальний термін "вібраційна хвороба". Це патологія, яка характеризується цілою низкою неприємних симптомів - від втрати чутливості кінчиків пальців рук до постійних головних болів, запаморочення і непритомності, порушення слуху та орієнтації в просторі.

likar.info