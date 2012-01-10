Чим шкідливий маргарин

Різко збільшує холестерин

Британські лікарі наполягають на забороні вживання продуктів, що містять трансжири. Дослідження, проведене медиками, засвідчило, що вживання маргарину різко збільшує рівень поганого холестерину в крові. Це послаблює імунітет, а також погіршує якість сперми у чоловіків. Вчені рекомендують замість вершкового масла та маргарину вживати в їжу натуральні рослинні олії. vrach.tv

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