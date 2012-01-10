Чим шкідливий маргарин
11:35, 10 січня 2012Зарубіжні новини
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Різко збільшує холестерин
Британські лікарі наполягають на забороні вживання продуктів, що містять трансжири.
Дослідження, проведене медиками, засвідчило, що вживання маргарину різко збільшує рівень поганого холестерину в крові.
Це послаблює імунітет, а також погіршує якість сперми у чоловіків.
Вчені рекомендують замість вершкового масла та маргарину вживати в їжу натуральні рослинні олії.
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