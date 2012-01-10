Чим шкідливий маргарин

11:35, 10 січня 2012
Зарубіжні новини
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Різко збільшує холестерин

Британські лікарі наполягають на забороні вживання продуктів, що містять трансжири.

Дослідження, проведене медиками, засвідчило, що вживання маргарину різко збільшує рівень поганого холестерину в крові.

Це послаблює імунітет, а також погіршує якість сперми у чоловіків.

Вчені рекомендують замість вершкового масла та маргарину вживати в їжу натуральні рослинні олії.

vrach.tv

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