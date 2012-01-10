Мигдаль знижує холестерин

Американські вчені з університету Тафтс в Бостоні, штат Массачусетс, прийшли до висновку, що пригорща мигдалю в день допоможе знизити рівень шкідливого холестерину в організмі.

Перед вживанням піддослідні здавали аналіз крові і сечі. Всі вони мали завищений рівень холестерину. Було запропоновано три різних дієтичні раціони, але з однаковою кількістю калорій. Найкориснішим виявився мигдаль.

Також мигдаль з цукром корисний при кашлі, астмі, плевриті. Різновид гіркого мигдалю використовують при лікуванні жіночих хвороб.