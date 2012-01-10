Стовбурові клітини вилікували діабетиків I типу

Група дослідників із Університету Іллінойсу в Чикаго під керівництвом ЮН Чжао (Yong Zhao) запропонувала новий метод терапії діабету I типу. Він полягає в сумісній інкубації лімфоцитів хворих і стовбурових клітин пуповинної крові здорового донора, внаслідок чого після повернення лімфоцитів до організму в ньому відновлюється продукція інсуліну.

Результати дослідження опубліковані в журналі BMC Medicine, передають «Медновости».

Новий підхід учені назвали терапією за допомогою повчальних стовбурових клітин (Stem Cell Educator therapy). Як відзначають автори дослідження, лімфоцити, або Т-клітини імунної системи хворого, поволі проходячи через імобілізовані кровотворні стовбурові клітини пуповинної крові, "переучуються" таким чином, що втрачають здатність руйнувати бета-клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін.

Інсулін необхідний для нормального обміну глюкози в організмі. При діабеті I типу його синтез порушується внаслідок атаки імунної системи на бета-клітини підшлункової залози. В результаті цього глюкоза накопичується в крові, і для її надходження в тканині людини потрібні постійні ін`єкції препаратів інсуліну.

В експериментах учених Чикаго спільна інкубація лімфоцитів і стовбурових клітин тривала від двох до трьох годин, перший прогрес у виробництві власного інсуліну організмом хворого було зафіксовано за 12 тижнів.

Показником відновлення функції бета-клітин був С-пептид. Це сполучення є побічним продуктом синтезу інсуліну. Визначення концентрації С-пептиду в крові дозволяє охарактеризувати здатність бета-клітин виробляти інсулін. Достатньо високий рівень С-пептиду тримався в крові всіх хворих на діабет I типу впродовж 24 тижнів.

У випробуваннях терапії повчальними стовбуровими клітинами взяли участь 15 осіб.