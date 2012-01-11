Буряковий тонік - кращий сніданок

Як стверджують американські учені, регулярне вживання бурякового соку чудово підходить для тонізації мозку.

А саме покращує кровотік і насичення клітини киснем. У дослідженні брали участь 14 пацієнтів у віці від 70 років і старше. Експеримент тривав чотири дні. Щодня вранці до звичайного сніданку додавали по склянці свіжого бурякового соку.

Вже з другої доби спостережень стало очевидно, що після такого сніданку кровотік помітно поліпшується, насичення киснем росте.

vegopolis.ru