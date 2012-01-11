Як не впасти в депресію після свят?

Повернутися на роботу після тривалих новорічних свят, уникнувши депресії і розладів, можна, дотримуючи рекомендації лікарів: повернутися до буденного ритму життя за 2-3 дні до кінця канікул і не занурюватися в справи з головою в перший робочий день.

Новорічні і різдвяні канікули в Росії в 2012 році тривають 10 днів: з 31 грудня по 9 січня.

Лікар-психотерапевт Костянтин Ольховий порекомендував відпочиваючим "один чіткий прийом", який дозволить без зайвих нервів і депресії повернутися на роботу після тривалих і веселих свят.

Не дивлячись на бажання погуляти максимально, потрібно залишити один день на адаптацію. Наприклад, якщо ви виїжджаєте далеко від дому, то краще повернутися додому не дев`ятого січня увечері, а хоч би восьмого увечері, - сказав лікар. За його словами, зазвичай для повернення в робочий режим людині потрібний близько двох діб.

"Кидатися в справи відразу ж після повернення на роботу теж не дуже корисно. У перші дні на роботі потрібно огледітися, звикнути наново до робочого місця", - сказав він. Ольховий відмітив, що найбільш продуктивними днями тижня вважається вівторок і середа.

"Якщо справи почекали вас 10 днів, то і ще один день почекають", - додав психотерапевт.

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