Жертви примусової стерилізації можуть отримати по $50 тисяч

Північна Кароліна, як очікується, стане першим у США штатом, який виплатить компенсації жертвам примусової стерилізації - по 50 тисяч доларів, повідомляє телекомпанія АВС.

За її даними, спеціально створена комісія рекомендувала виплатити ці суми і фінансувати фонди психологічної допомоги для людей, які в рамках "програми поліпшення генофонду країни" без їх згоди були позбавлені можливості мати дітей.

Всього в США налічується понад 60 тисяч жертв програми примусової стерилізації, пише РІА "Новости".

У Північній Кароліні комісія знайшла 72 особи, які були піддані стерилізації. Остаточне рішення про виплату їм компенсації винесе Генасамблея штату. Деякі законодавці, як зазначає телекомпанія, вимагали виплатити стерилізованим по мільйону доларів.

Програма стерилізації здійснювалася в Північній Кароліні під егідою Спадково-генетичної палати з 1933 по 1977 роки як експеримент з генної інженерії. Серед осіб, яких змушували пройти операцію з позбавлення функцій відтворення, були підлітки з багатодітних незабезпечених сімей, хворі на епілепсію, представники расових меншин і ті, кого як батьків просто вважали "неповноцінними".

АВС повідомляє, що в Північній Кароліні з 1929 по 1974 роки було прооперовано понад 7600 осіб, за рахунок цього влада сподівалися перемогти злочинність і скоротити кількість розумово відсталих громадян.

Торік телекомпанія взяла інтерв`ю у Елан Ріддік, яка стала жертвою згвалтування і в 1968 році, бувши 14-річним підлітком, опинилася в госпіталі, щоб народити сина. Кілька років тому вона дізналася, що паралельно їй була зроблена стерилізація.

Рішення про те, кому можна, а кому не можна мати дітей, тоді ухвалювала Спадково-генетична палата всього з п`яти осіб, які вирішували долі людей задля "підвищення суспільного добробуту".

Подібні програми існували більш ніж у половині штатів у США, починаючи з 30-х років, і їх жертвами, як зазначає АВС, ставали особи, які вчинили злочини, інваліди, в тому числі за слухом і зором, алкоголіки, хворі на епілепсію і просто бідні, які перебувають на держзабезпеченні.

Ця практика була скасована тільки в 1980-і роки.

