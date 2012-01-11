Список найкорисніших продуктів 2012 року

Американські вчені, спираючись на проведене дослідження, назвали найкорисніші продукти 2012 року, пише

РИА Новости.

Лідирують, на думку дієтологів, помідори, що містять у собі багато антиоксидантів. Відразу за ними - солодкий перець і ягоди, багаті вітамінами і мінералами. До рейтингу найкорисніших продуктів 2012 року також увійшли соєві горіхи - нежирна і низькокалорійна заміна класичних горіхів. Вчені виділили і йогурти, які дуже корисні для мікрофлори. Також фахівці відзначили здатність шпинату боротися з раковими клітинами.

У самому кінці списку опинилися оливкова олія, яка є джерелом мононенасичених жирів, а також нежирна яловичина і лосось, багаті білками.