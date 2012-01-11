Морські водорості спалюють жир

Згідно з результатами нового дослідження команди фахівців з Університету Копенгагена, введення в раціон морських водоростей сприяє підвищенню ефективності будь-якої дієти і допомагає дівчатам, охочим позбавитися зайвої ваги, зробити це набагато швидше.

По словах учених, такий ефект обумовлений вмістом в них великої кількості харчових волокон, так званих альгінатів, які дозволяють швидше відчувати насичення, менше їсти і, як наслідок, споживати менше калорій і швидше худнути.

Альгинати в шлунку утворюють гель, який займає місце, а в мозок посилаються сигнали про насичення. За свідченням доктора Йенсена, середній показник втрати зайвої ваги серед жінок, які регулярно вживали бурі водорості, становив на 1,7 кг більше, ніж в групі плацебо. Учені відзначають, що не останню роль в цьому також грає зменшення загальної кількості жиру в організмі випробовуваних.

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