У Росії аномальний холод: -60 градусів морозу

Сильні морози охопили величезні простори Якутії. Найнижча зафіксована температура - мінус 60 градусів. Морози, Якутія В Якутії та на Далекому Сході Росії лютує морозна зима.

Вранці 11 січня в Якутії і на Далекому Сході Росії вдарили аномальні морози. У районному центрі Итик-Куеля стовпчики деяких градусників впали до позначки мінус 58 - мінус 60 градусів. За офіційними даними якутських синоптиків, в Ітик-Кюелі - мінус 56 градусів. В районі 14 населених пунктів, в них проживає близько 17 тисяч людей. У всіх школах скасовані заняття, також закриті дитячі садки.

50-градусні морози охопили величезні простори Якутії - більше десятка населених пунктів республіки живуть і працюють за такої температури. Холоди не відступатимуть ще кілька днів. У Якутську найближчими днями очікується мінус 55 градусів. Якутський холодний фронт ніби розкинувся над всім Далеким Сходом. Морози від мінус 30 до мінус 40 градусів і нижче цієї позначки реєструються на Колимі, Чукотці, в Амурській і Єврейській автономній областях, в Приморському та Хабаровському краях, на Сахаліні. Тільки Курильська гряда залишається відносно "теплим" місцем - на островах утримується від 7 до 11 градусів нижче нуля.

У європейській частині Росії поки не так холодно, але температура там також знижується. Синоптики очікують, що в Москву "справжня зима" прийде до кінця тижня - стовпчики термометрів опустяться до 6 - 8 градусів нижче нуля вночі і до мінус 2 - мінус 4 градусів вдень.

