Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус

Біля берегів індонезійської провінції Ачех у вівторок ввечері стався землетрус магнітудою, що перевищує 7.

Про постраждалих і руйнування не повідомляється. Оголошено попередження про можливість появи гігантської хвилі – цунамі, відзначає радіо «Свобода».

Індонезія розташована у так званому «вогненному кільці» – лінії вулканів і тектонічних розломів на південному сході Азії.

Наприкінці 2004 року у цьому регіоні стався сильний землетрус, який призвів до появи в Індійському океані цунамі, яке забрало життя 230 тисяч людей.