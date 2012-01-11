Які продукти знімають стрес

Продукти можуть знімати стрес! І мова тут не про тортик і не про картоплю-фрі, а про корисні, здорові продукти, які повинні бути в раціоні кожного, хто піклується про своє здоров`я.

Варто тільки збалансувати свій раціон - і ви помітите, як настрій змінився в кращий бік, і вже значно менше подій зовнішнього світу здатні вивести вас з себе.

Зелені овочі

Брокколі, кольорова і білокочанна капуста, салат "Айсберг", латук, селера - всі вони містять вітаміни-антиоксиданти, які допомагають відновити наш організм під час стресу. Вони також містять калій, необхідний елемент для нашої нервової системи. Регулярне їх вживання позбавляє від підвищеної нервової збудливості і робить нас спокійними і веселими.

Цитрусові

Чому саме вони? Річ у тому, що величезна кількість вітаміну С, що грає важливу роль в боротьбі із стресами, міститься саме в лимонах, апельсинах і грейпфрутах.

Шоколад

Мало хто ще не чув, що шоколад сприяє виробленню ендорфінів, дарує відчуття радості і покращує настрій. Але цим його користь в боротьбі із стресом не обмежується. Какао-продукти багаті антиоксидантами, які продовжують життя клітин, - зокрема - нервових.

Мигдаль

Багатий вітаміном B2 (рибофлавіном), вітаміном E, магнієм, цинком. Вітамін В2 і магній беруть участь у виробництві серотоніну, який управляє нашим настроєм і допомагає протистояти стресу. Цинк відомий як елемент, здатний боротися з негативними ефектами стресу, вітамін Е - щонайпотужніший антиоксидант.

Морепродукти

Найважливіше джерело жирних кислот Омега-3, які грають ключову роль у функціонуванні нервових клітин.

Все оранжеве

Багаті бета-каротином, або провітаміном А, який зміцнює судини головного мозку, відновлює нормальний кровообіг в центральній і периферійній нервовій системі, знімає стрес і покращує настрій.

Пийте зелений чай

Має антистресовий ефектне тільки завдяки антиоксидантам. Сам ритуал чаювання настроює нас на релакс.

newsland.ru