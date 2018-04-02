Пілатес робить тіло розумним

Пілатес діє на абсолютно іншому рівні, ніж інші гімнастичні системи.

Він змінює характер використання тіла, характер рухів, повертає тіло в стан рівноваги. Рухи стають вільними, як у дитинстві. Нова рухова свобода забезпечить ефективну роботу скелетно-м`язової, серцево-судинної та лімфатичної систем.

Доброчинні зміни відбудуться і всередині, на клітинному рівні, зав­дяки поліпшенню кровообігу, що здійснює живлення тканин і вида­лення токсичних відходів життєдіяльності.

Будь-яка програма пілатес починається з того, що ви розслаблюєтеся і позбавляєтесь від напруги в різних частинах тіла.

Це не означає, що вам пропонується подрімати перед заняттям, це означає, що ви повинні підготувати розум і тіло, випускаючи з се­бе стрес повсякденності та повністю позбавляючи тіло від напруги, щоб при виконанні вправ працювали тільки ті м`язи, які ви хочете тренувати.

Перш ніж намагатися зміцнити ослаблені м`язи, дуже важливо дати можливість напруженим, ско- роченим м`язам розслабитися і подов­житися, щоб мати можливість зосередитися на правильних рухах.

Одним з принципів пілатес є концентрація.

Концентрація - комбінація фізичних і розумових процесів, гармонія між тілом і свідомістю.

Коли кожен рух контролюється подумки, якість вправ значно зростає, отже і шлях до бажаного результату коротше.

Хоча самі рухи з часом можуть стати автоматичними, концентрація уваги необхідна, оскільки завжди існує наступний, більш глибокий рівень самосвідомості, до якого потрібно прагнути.

Щоб забезпечити оптимальну стабільність корпусу, потрібно вміти включати в роботу м`язи тазового дна, підтягуючи одночасно низ живота, щоб мобілізувати поперечний черевний м`яз.

Коли ви підтягуєте пупок до хребта до і під час руху, то тим самим створюєте всередині живота сильний центр, від якого в усі сторо­ни витя- гуються різні частини тіла.

Один з найскладніших елементів пілатеса - навчитися зберігати цей сильний центр як на видиху, так і на вдиху.

Якщо ви хочете відновити м`язовий баланс, під час вправ тіло по­винно бути належним чином вирівняно.

Правильне взаємне положення і вибудовування різних частин тіла в ході вправ є критично важ- ливим чинником безпеки і абсолютно необхідно для корекції м`язового дисбалансу.

Щоб включити в роботу потрібні м`язи, ваше тіло повинно займати відповідне положення. Вихідним пунктом пілатеса є налаштування взаємного розташування тазу і хребта.

Суть пілатесу полягає в правильному, граціозному і керованому виконанні зовсім природних рухів.

Від вас не будуть вимагати приймати немислимі позиції або пере­напружуватися. Рухи викону- ються повільно, в напрямку від силь­ного центру. Це дає вам можливість перевіряти правильність вибу­довування частин тіла і концентруватися на тому, щоб необхідну роботу виконували належні м`язи.

У будь-який момент ви можете зупинитися - це робить пілатес однією з найбільш безпечних систем вправ. Втім, повільно зовсім не означає легко!

Щоб організм під час виконання вправ отримував достатню кількість кисню, ви повинні навчитися ефективно дихати.

Як же дихати? Наповнюючи та розширюючи спину та боки. Це дійсно має сенс - адже легені розташовані всередині грудної клітини, і тому розширення її нижнього відділу дозволяє збільшити обсяг внутрішнього простору для вміщення повітря.

Такий режим дихання дозволяє максимально використовувати ниж­ню частину легенів, а також допомагає розробляти м`язи, які розташовані між ребрами, що сприяє більшій рухливості верхньої частини тулуба.

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