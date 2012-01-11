Явний симптом мікроінсульту

Проблеми з пам`яттю можуть бути сигналом мікроінсульту, вважають американські дослідники з Колумбійського університету, пише ВікіМедс.

Традиційно вважається, що погіршення пам`яті пов`язане з виснаженням гіпокампу - відповідної зони мозку. Однак в ході дослідження, в якому взяли добровільну участь 658 літніх людей, які не страждають деменцією, вдалося встановити, що причиною може бути також інсульт. За допомогою МРТ у випробовуваних перевірили роботу мозку, а також пам`ять, швидкість обробки інформації та мовні здібності.

Експерти повідомили, що у 174 учасників експерименту за допомогою МРТ-сканування вдалося виявити мікроінсульт, який також пов`язаний з меншим обсягом гіпокампа. Таким чином, МРТ-сканування, проведені літнім людям, зможуть своєчасно виявляти проблеми з судинами, вважають дослідники.

Також ми раніше повідомляли, що регулярні фізичні вправи поліпшують пам`ять.